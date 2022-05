200, 322, 54 : Besondere Borussia-Marken und bevorstehende Jubiläen

Mönchengladbach Mit seiner späten Einwechslung gegen Hoffenheim wurde Christoph Kramer am Samstag noch zu einem Jubilar. Auch andere Borussen erreichten im Verlauf der Saison besondere Marken. Das eine oder andere persönliche Ziel musste auf die kommende Spielzeit verschoben werden.

Zehn Ballkontakte hatte Christoph Kramer in seinen zehn Einsatzminuten im Saisonfinale gegen 1899 Hoffenheim, zudem spielte er zehn Pässe, die allesamt auch beim Mitspieler ankamen. Die runden Zahlen passten ganz gut zu Kramers unscheinbarem Auftritt am vergangenen Samstag. Denn der Kurzeinsatz war für die Statistiker durchaus von Bedeutung: Kramer bestritt gegen Hoffenheim sein 200. Bundesligaspiel für Borussia Mönchengladbach . Der Mittelfeldspieler ist damit der 26. Profi, der für die Gladbacher diese besondere Marke erreicht hat.

Kramers 200. Einsatz war indes nicht das einzige nennenswerte Jubiläum eines Borussen in der abgelaufenen Spielzeit. Die Saison hatte gleich mit dem 300. Bundesligaspiel für Patrick Herrmann begonnen. Der Jubilar kam mit seinen Teamkollegen zum Saisonauftakt zu einem 1:1 gegen den Rekordmeister Bayern München. Am Ende der Spielzeit steht Herrmann bei 322 Bundesligaspielen, was in der ewigen Bestenliste der Gladbacher seit vergangenen Samstag den alleinigen sechsten Rang bedeutet, Herrmann hat nun die Torwartlegende Wolfgang „Otto“ Kleff überholt – und kann sich für die kommende Saison bereits die nächsten Ziele setzen: Aktuell steht er bei 389 Pflichtspielen für Borussia (Rang acht unter allen Gladbachern), da ist die 400 nicht mehr weit.