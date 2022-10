Borussias Kramer zur Leistung gegen Frankfurt : „Das kannst du nach so einem Spiel nicht erzählen“

„Das kannst du nach so einem Spiel nicht erzählen“

Mönchengladbach Für Borussias Mittelfeldspieler Christoph Kramer war die Leistung in der ersten Halbzeit besser als die zweite Hälfte – trotz des 0:3-Pausenstandes. Was Kramer und Teamkollege Julian Weigl als entscheidendes Defizit gegen effektive Frankfurter ausmachten.

Christoph Kramer ist bekannt für seine anschaulichen Analysen. Schließlich ist Borussias Mittelfeldspieler ein gern gesehener TV-Experte. Und manchmal überrascht der 31-Jährige dabei mit seinen Ausführungen. Wie am Samstagabend, als er zur Leistung der Borussen bei der 1:3-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt befragt wurde. „Ich fand unsere erste Halbzeit besser als die zweite. Aber das kannst du nach so einem Spiel nicht erzählen“, sagte der Sechser, der bei seinem Comeback nach der gegen Köln erlittenen Sprunggelenkverletzung wieder als Zehner auflief.

0:3 Boruverlor Borussia die erste Halbzeit – und damit im Grunde schon das komplette Spiel. Nach dem Wechsel schaffte sie es zumindest – gegen nun eher verwaltende Frankfurter – die Höhe der Niederlage in Grenzen zu halten und den zweiten Abschnitt gar zu „gewinnen“. Trotzdem sagte Kramer der Auftritt vor der Pause mehr zu. „Ich beurteile eben nicht nach Ergebnissen, sondern nach Leistungen“, sagte Kramer.

Der Unterschied in der ersten Hälfte bestand für den Routinier vor allem darin, dass Frankfurt die Gladbacher Fehler im Aufbauspiel gnadenlos ausnutzte. Ganz ähnlich war die Entstehung des 0:3 direkt vor dem Pausenpfiff. „Das ist das, was wir uns ankreiden müssen. Wir haben viele ballsichere Spieler auf dem Platz, da müssen wir natürlich solche einfachen Ballverluste vermeiden, wenn wir im Vorwärtsgang sind“, sagte Kramer.

Es sei indes keine Frage der Einstellung oder der Konzentration gewesen. Vielmehr hätten oftmals nur Kleinigkeiten gefehlt, um die Situationen noch zu bereinigen. „Wenn der Lindström zehnmal die Szene zum 0:1 hat, macht er den wahrscheinlich nur einmal so rein. Und ein Tor verändert nun einmal alles im Fußball“, sagte Kramer zum frühen Gegentor. Er selbst hätte beinahe einen Assist für sich verbuchen können, als er in der 22. Minute in den Lauf Lars Stindls chippte, die Direktabnahme des Kapitäns konnte Eintracht-Torwart Kevin Trapp jedoch parieren.