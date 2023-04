Kein Platz für Borussias Sechser Kramers Premiere in Frankfurt kann zum Normalzustand werden

Es gab gute Gründe, weswegen sich Christoph Kramer am vergangenen Samstag in Frankfurt mit den anderen Einwechselspielern zwar warm machte, aber letztlich nicht zum Einsatz kam. „Er war nur für den Notfall dabei. Ich hätte ihn nur reingeworfen, wenn Julian Weigl signalisiert hätte, dass es nicht für 90 Minuten reicht. So haben die Story des Spiels und der tiefe Boden es nicht hergegeben, dass wir ein Risiko eingehen“, sagte Borussias Trainer Daniel Farke über seinen Mittelfeldspieler, der das Abschlusstraining vor Frankfurt mit Rückenproblemen vorzeitig beendet hatte.