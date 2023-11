„Dachte, ich kann in Richtung Kurve rennen“ Kramers Startelf-Bewerbung fehlt nur die Krönung

20 Ballkontakte sammelte er in seinen 14 Brutto-Einsatzminuten, seine 16 Pässe kamen alle an, zudem entschied er drei von drei Zweikämpfen für sich – und hätte sein Schuss das Tor getroffen, wäre er endgültig der 100-Prozent-Mann am Samstag gewesen. „Chris kommt von Woche zu Woche besser in Fahrt. Deshalb hat er auch zuletzt immer mehr Einsätze gehabt. Am Schluss hat er den Lucky-Punch auf dem Fuß. Wir hätten uns alle gewünscht, dass der Ball unter die Latte geht“, sagte Gladbachs Trainer Seoane.