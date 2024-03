Erstes Spiel nach Abschieds-Ankündigung Streich kann es ähnlich machen wie Heynckes 1987

Mönchengladbach · Für Christian Streich beginnt am Samstag in Mönchengladbach die Abschieds-Tour mit seinen Freiburgern. Borussia weiß aus eigener Erfahrung, was die Trennungs-Ankündigung des Langzeit-Trainers bewirken kann – in Gladbach führte sie zu einem Rekord. Streich hat aber auch ein Vorbild im eigenen Klub.

29.03.2024 , 06:04 Uhr

