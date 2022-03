Borussias Ersatz-Cheftrainer : Warum Peintinger die Helfer-Rolle behalten will

Er wird noch einmal der Mann an der Linie sein bei Borussias Spiel am Freitag beim VfL Bochum: Christian Peintinger. Foto: Dirk Päffgen Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Da Adi Hütter erneut fehlt, wird auch am Freitag in Bochum sein Assistent an der Linie stehen. Für ihn geht es um seine Serie. Zweimal rückte Christian Peintinger auf, zweimal war er dabei siegreich. Selbst strebt er keine Chefrolle an.