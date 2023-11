Beim Auswärtsspiel in Freiburg Die Choreo der Borussia-Fans hätte drei Punkte verdient gehabt

Während die Mannschaft sich in vielen Belangen noch finden muss nach dem größten Kaderumbruch seit anderthalb Jahrzehnten, sind Borussias Anhänger schon wieder auf Europapokal-Niveau unterwegs – ob auswärts oder zu Hause. Trotz des bitteren Last-Minute-Ausgleichs in Freiburg feierten sie das Team und stimmten die Hymne „Die Seele brennt“. Obwohl es in der Bundesliga erst zwei Siege in zehn Spielen gab, waren die Fans nur einmal so richtig angefressen – nach der 1:3-Derbypleite in Köln.