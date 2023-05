Saisonabschluss gegen Augsburg Gladbach-Fans verabschieden Stindl mit imposanter Choreo

Für Stindl hingegen gab es samt und sonders Applaus. Im Vorfeld seines 271. Pflichtspiels für Gladbach, bei dem er anders als zuvor gegen Bochum, in Dortmund und dann in Leverkusen zur Startelf gehörte, lief auf der Videowand eine filmische Hommage an den 34-Jährigen mit vielen seiner Tore und Grüßen aktueller und früherer Teamkollegen. Raffael, lange sein kongenialer Partner in Gladbach, Oscar Wendt, Ibo Traoré und Yann Sommer meldeten sich aus der Ex-Borussen-Fraktion zu Wort. Alle hatten die gleiche Botschaft: „Es war mir eine Ehre!“