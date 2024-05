Youngster im Einsatz Chiarodia und Ullrich mit unterschiedlichen Perspektiven bei Borussia?

Fabio Chiarodia verteidigte hoch – er attackierte Silas weit in der gegnerischen Hälfte. Auch Lukas Ullrich griff den Stuttgarter an, der die kurz zuvor eingewechselten Youngster mit einer Pirouette aussteigen ließ. Während sich der VfB munter durch die Gladbacher Reihen bis nach vorne kombinierte, machte Chiarodia den Laufweg von Silas mit. Genau in dem Moment, als Chiarodia die Situation zu klären schien, kam Silas doch noch an den Ball und traf zum 4:0-Endstand.