Ständige Rückschritte Borussias Chancenwucher darf nicht von größerem Problem ablenken

Nur zwei Siege in zehn Partien – in der Jahrestabelle 2023 befindet sich Gladbach in akuter Abstiegsgefahr. Das Hauptproblem, das Trainer Daniel Farke und seine Mannschaft nicht in den Griff bekommen, sind weiterhin die vielen Gegentore. 20 gab es in diesem Jahr schon, insgesamt sind es 44 nach 25 Spieltagen, was einem Schnitt von 1,76 Gegentreffern entspricht. Hochgerechnet liegt Borussia damit auf einem 60er-Kurs, seit der überstandenen Relegation vor zwölf Jahren übertraf Borussia diese Marke nur in der vergangenen Spielzeit (61 Gegentore).