„Klare Rote Karte“ Nicht nur Sabitzers Elfmeter sorgt im Borussen-Duell für Diskussionsstoff

Über eine Rote Karte hätten sich die Dortmunder nicht beschweren dürfen – eine 50:50-Szene, für die es in den vergangenen Wochen den einen oder anderen Platzverweis in der Bundesliga gegeben hat. Hätte Badstübner die Situation anders gewertet, wäre es aus Richtung des VAR wohl ruhig geblieben – und Dortmund wäre früh nur noch zu zehnt auf dem Platz gewesen. In Unterzahl beendete der BVB die Partie schließlich trotzdem, Adeyemi sah in der 55. Minute nachvollziehbar Gelb-Rot für ein Halten an Stefan Lainer.