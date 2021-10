Borussias Sieg in Wolfsburg : Nicht nur Embolos Fallrückzieher war Weltklasse

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Päffgen 26 Bilder Das ist Breel Embolo

Wolfsburg Wann gehört eine Leistung in die „Kategorie“ Weltklasse eingeordnet? Breel Embolo lieferte bei Borussias Sieg in Wolfsburg eine Antwort darauf. In welchen Kategorien er überragte und was ihn bislang noch davon abhält, solche Auftritte regelmäßiger zu zeigen.