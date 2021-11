Borusse kann sich die Medaille sichern : Embolos Fallrückzieher für „Tor des Monats“ nominiert

Foto: AP/Martin Meissner Infos „Tor des Monats“ - Alle Gewinner von Borussia

Mönchengladbach Breel Embolo ist mit seinem Fallrückzieher, den er beim 3:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg erzielt hat, für das „Tor des Monats“ der ARD-Sportschau nominiert worden. Vor ihm haben diesen Titel schon 36 Spieler im Trikot von Borussia Mönchengladbach gewonnen.

Für Borussias Stürmer Breel Embolo dürfte die Nominierung für das „Tor des Monats“ im Oktober kein Trost sein – der Schweizer fällt mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel, die er sich am vergangenen Freitag beim 1:1 in Mainz zugezogen hat, mehrere Wochen aus und wir daher nicht nur die finalen Partien der Schweizer Nationalmannschaft in der WM-Quali verpassen, sondern auch die nächsten Pflichtspiele mit Borussia. Trotzdem könnte sich Embolo, sollte er die Wahl gewinnen, mit seinem Fallrückzieher-Tor einen kleinen Platz in den Geschichtsbüchern des Klubs sichern.

Nimmt man es genau, war der 3:1-Sieg der Borussen beim VfL Wolfsburg Anfang Oktober ohnehin historisch, denn es war der erste Auswärtssieg seit 18 Jahren, den die Gladbacher dort feiern konnten. Bereits in der fünften Spielminute gelang Embolo mit seinem Kunstschuss die Führung: Jonas Hofmann brachte einen Freistoß von der Torauslinie an die Strafraumkante, Denis Zakaria nahm den Ball direkt, traf ihn aber nicht richtig, sodass dieser zur perfekten Vorlage für Embolo wurde, der schnell reagierte und aus fünf Metern per sehenswertem Fallrückzieher vollendete.

Embolo könnte der 37. Borusse sein, der sich „Tor des Monats“-Schütze nennen darf. Schöne Treffer hatten bei Borussia vor allem in den 1970er-Jahren Tradition, damals gewannen 14 Borussen die Wahl. Günter Netzer war im April 1971 der erste Gladbacher – und einen Monat nach der Premiere des „Tor des Monats“ der zweite überhaupt – der sich den Titel mit einem Fernschusstor gegen den FC Bayern München sicherte. Drei weitere ließ Netzer im Laufe seiner Karriere noch folgen, eines davon im Trikot der Nationalmannschaft.

Valentino Lazaro erzielte als bislang letzter Gladbacher das „Tor des Monats“. Sein „Scorpion Kick“ gegen Bayer Leverkusen wurde später auch zum „Tor des Jahres“ ernannt. Im Januar 2020 gelang Florian Neuhaus gegen Mainz 05 mit einem Heber aus 40 Metern ebenfalls der Monatstreffer.

