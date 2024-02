Koné-Momente in Saarbrücken nötig Das sind Borussen mit Pokalhelden-Potenzial

Der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze, heißt es. Das trifft in dieser Saison auf die Gladbacher durchaus zu. In diesem Wettbewerb haben sie dreimal in Serie gewonnen, das haben sie in der Bundesliga seit Jahren nicht hingekriegt. Im Pokal stehen sie nun im Viertelfinale und treten dort am Mittwoch (20.45 Uhr, ZDF und Sky) als klarer Favorit beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken an. Was es braucht: Borussen mit Pokalhelden-Faktor, die den Traum von der Reise nach Berlin, vielleicht sogar vom ersten Titel seit 1995 am Leben halten.