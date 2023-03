Noch kein Sieg in Leipzig So „komplex“ muss Borussias Leistung sein

Gladbachs Trainer Daniel Farke spricht gerne über „komplexe Leistungen“, die nötig seien, um Bundesligapartien für sich zu entscheiden. Am 17. September 2022 bot Borussia unter seiner Führung die bislang wohl kompletteste „komplexe Leistung“: Auf eigenem Platz dominierte sie RB Leipzig, das den Ex-Borussen Marco Rose zum neuen Coach gemacht hatte, und siegte völlig verdient 3:0. Es war zugleich der dritte Heimsieg in Folge gegen Leipzig. Dagegen wartet Gladbach bei RB noch auf seinen ersten Sieg, am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gibt es den siebten Anlauf.