Negativ-Rekord droht Borussia benötigt gegen Leipzig ein „Best of“ ihrer bisherigen Leistungen

Diesen Vereinsrekord will Borussia am Samstag auf jeden Fall vermeiden: Noch nie haben die Gladbacher die ersten drei Heimspiele einer Bundesligasaison verloren. Nach dem 0:3 gegen Bayer Leverkusen und dem 1:2 gegen Bayern München muss nun also gepunktet werden, im besten Fall der erste Saisonsieg herausspringen. Allerdings empfängt Borussia um 15.30 Uhr in RB Leipzig gleich das nächste Topteam. Es braucht daher auch eine Topleistung der Gladbacher, die bislang aber noch in keinem Spiel Konstanz in ihren Leistungen gezeigt haben und immer nur in Teilbereichen stark waren. Nun muss Gladbach das Beste aus den bisherigen vier Spielen zusammenbringen, um Leipzig Paroli bieten zu können.