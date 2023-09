Auswärtsschwäche Borussia muss in Bochum eine Serie fortsetzen, um eine andere zu beenden

Mönchengladbach · Ein Sieg in 21 Auswärtsspielen - diese Bilanz und die jüngsten Auftritte in Augsburg und Darmstadt zeigen, dass es gerade auswärts für Borussia keine „kleineren“ Gegner mehr gibt. Wie Borussia zuletzt viele Punkte in der Fremde verschenkte – und warum es einmal doch mit einem Sieg klappte.

28.09.2023, 17:56 Uhr

So könnte Borussias Startelf in Bochum aussehen 24 Bilder Foto: dpa/Marius Becker

Damit in Bezug auf Borussias Auswärtsauftritte die passende Zahlenreihe fortbesteht, müsste es kommenden Samstag beim VfL Bochum einen Sieg geben. Zehn sieglose Spiele in der Fremde haben die Gladbacher absolviert, seit sie Anfang des Jahres 4:1 bei der TSG Hoffenheim gewannen. Vor jenem Sieg im Januar hatten sie ebenfalls zehn Auswärtsspiele ohne Dreier aneinandergereiht. Macht aktuell einen Sieg aus den vergangenen 21 Spielen – mit ansonsten elf Unentschieden, neun Niederlagen und einem Torverhältnis von 26:47. Hier geht es zur Bilderstrecke: So könnte Borussias Startelf in Bochum aussehen