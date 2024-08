„Ein Weg, den wir uns nicht vorstellen wollen“ Finanz-Boss Schippers sagt, wo Gladbach ohne den Borussia-Park stehen würde

Mönchengladbach · Am 30. Juli 2004 zog Borussia Mönchengladbach ins neue Stadion um. Finanz-Boss Stephan Schippers sagt, wo Gladbach mit dem altehrwürdigen Bökelberg heute stehen würde und was sein emotionalster Moment in der 20-jährigen Geschichte des Borussia-Parks war.

01.08.2024 , 11:40 Uhr

Der Borussia-Park ist jetzt 20 Jahre alt. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd