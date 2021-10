50 Jahre Büchsenwurf : 120 Seiten zu Borussias größtem Spiel

Mönchengladbach Der glorreiche, aber wegen eines Büchsenwurfes annullierte 7:1-Erfolg der Borussia gegen Inter Mailand jährt sich am 20. Oktober zum 50. Mal. Nun hat Borussia ein Buch herausgebracht, das dieser denkwürdigen Partie ein Denkmal setzt – und in dem viele Zeitzeugen zu Wort kommen.

Dass der Raum „Magische Nächte“ im Vereinsmuseum der passende Ort für die Vorstellung ihres neuen Buches sein würde, war für Markus Aretz, Michael Lessenich und Matthias Rech von Borussias Medienabteilung keine Frage. Schließlich ist dort die Cola-Dose ausgestellt, wegen der das 7:1 gegen Inter Mailand 1971 zum Mythos wurde. Jenem annullierten Spiel im Landesmeister-Cup, das in keiner offiziellen Statistik auftaucht, aber Stoff für so viele Geschichten lieferte, dass die drei Autoren nun – wenige Tage vor dem 50. Jahrestag des wohl größten Spiels der Klubhistorie – ein ganzes Buch nur zu dieser Partie herausgebracht haben: „Der Büchsenwurf vom Bökelberg. Die ganze Geschichte“.

Und natürlich lassen die Autoren viele Protagonisten zu Wort kommen. „Wir haben mit vielen Spielern gesprochen, die sich noch unglaublich gut an viele Details erinnern konnten. Zudem war uns die Perspektive der Fans wichtig“, sagte Lessenich. So erinnert sich Borussias stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Norbert Bocks an die Partie, die er als Teenager live im Stadion sah. Es gibt ein Vorwort von Günter Netzer sowie frühere Interviews mit dem bereits verstorbenen Schiedsrichter Jef Dorpmans sowie mit dem von der Dose angeblich so schwer getroffenen Inter-Star Roberto Boninsegna. Mit Letzterem hatte sich Rainer Bonhof voriges Jahr noch ausgetauscht.