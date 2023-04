“Viel Talent und Potenzial“ Wo Wolfsburg der Borussia zuletzt auf dem Transfermarkt etwas voraus hatte

Mönchengladbach · Der VfL Wolfsburg hatte in den vergangenen Transferperioden in einem Bereich Erfolg, den auch Borussia künftig wieder haben will. Gladbachs Gegner am Sonntag zeigte dabei, dass es dazu auch nicht immer das dicke Portemonnaie braucht.

08.04.2023, 15:03 Uhr

23 Bilder Ablösefreie Kandidaten für Borussia 23 Bilder Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Am vergangenen Donnerstag hat Borussia ihrem Profikader für die kommende Saison ein weiteres Puzzleteil hinzugefügt: Ur-Borusse Tony Jantschke hat für ein weiteres Jahr in Gladbach verlängert. Doch werden in den kommenden Monaten auch externe Zugänge nötig sein, um den Kader sukzessive umzubauen. Dass sich dies über mehrere Transferperioden ziehen wird, haben Sportdirektor Roland Virkus und Trainer Daniel Farke schon häufiger betont. Doch sollte im Sommer möglichst mehr passieren, als das vor Beginn der laufenden Spielzeit möglich war. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Spieler könnte Borussia ablösefrei holen