Rekord eingestellt Darum sind die Borussen die Eckball-Könige der Bundesliga

Spielstand In dieser Kategorie wird deutlich, wie viel Einfluss die Standards auf Borussias Spielverläufe in dieser Saison genommen haben. Gleich achtmal gingen die Gladbacher mit einem Eckball-Tor in Führung, einmal glichen sie aus, einmal gelang ihnen der Anschlusstreffer. Nur zweimal bauten sie mit einer Ecke ihre Führung aus: beim 2:0 in Bochum und beim 3:0 gegen Wolfsburg. Doch bei so vielen Führungstreffern nach Eckstößen zeigt sich auch hier das große Problem so vieler verspielter Punkte in dieser Spielzeit: Nur vier der elf Spiele, in denen ein Tor nach Eckstoß fiel – beim 2:1 gegen Heidenheim waren es zwei – konnte Gladbach gewinnen, zwei endeten unentschieden, fünf gingen verloren. Borussia muss sich also in vielen Bereichen noch verbessern, um erfolgreicher zu werden – bei Eckstößen sind sie dagegen schon spitze.