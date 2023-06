Borussia und das Thema Nachhaltigkeit „Die Menschen erwarten, dass ein Fußballklub Haltung zeigt“

Alle 36 Klubs der Bundesliga und der zweiten Liga haben die Lizenz für die kommende Saison erhalten, das teilte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Montag mit. Erstmals wurde in dem Verfahren das Thema Nachhaltigkeit einbezogen. 39 Mindestkriterien verteilt auf die Bereiche „Klubentwicklung und Organisation“, „Umwelt und Ressourcen“ und „Anspruchsgruppen“ wurden im ersten Schritt zum 15. März abgefragt, 78 weitere kommen am 1. September dazu. Sanktionen gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wenn es Defizite gibt, das wird aber in Zukunft so sein.