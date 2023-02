Klub erhält Zertifikat Vor dem Spiel gegen die Bayern – Auszeichnung für Borussia

Woche für Woche messen sich Borussias Fußballteams in den unterschiedlichen Spiel- und Altersklassen und werden dementsprechend von ihren Gegnern geprüft. In den vergangenen Monaten indes hat sich der gesamte Verein einer Prüfung der besonderen Art gestellt – und diese bestanden: Als zweiter Bundesligaklub in Deutschland erhält er vom TÜV Rheinland für nachhaltigeres Wirtschaften ein Zertifikat nach ZNU-Standard.