Tor und Vorlage für Borussias Offensivtalent Borges Sanches nutzt die Länderspiele zur Eigenwerbung

Luxemburg war in seiner Gruppe auch nur Dritter, darf aber nach dem Sieg gegen Island weiter von der EM-Premiere träumen. Gruppenfavorit Portugal liegt klar vorne, doch im Kampf um den begehrten zweiten Platz liegen Borges Sanches und seine Teamkollegen – zu denen auch Borussias U19-Torwart Tiago Pereira Cardoso als Reserve-Keeper zählt – gleichauf mit der Slowakei. Für Luxemburg steht am Montag die größte Herausforderung an, sie treten in Faro bei Cristiano Ronaldos Portugiesen an. Das ist dann eine noch größere Bühne für Borges Sanches, um Eigenwerbung zu betreiben.