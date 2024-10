Erfreuliche Rückkehr Borussias Kader für die Testspiel-Woche

Neben Lukas Ullrich, Florian Neuhaus und Shio Fukuda, die in Augsburg nicht spielten, waren sieben weitere Jungs aus der U23 und U19 dabei. Rechtsverteidiger Yassir Atty hatte über mehrere Jahre großes Verletzungspech, der 21-Jährige half früher schon mal aus, wenn Not am Mann war, nun wird er am Donnerstag voraussichtlich das Testspiel der Profis beim Drittligisten SC Verl (18 Uhr) absolvieren dürfen. Gleiches gilt für Innenverteidiger Jonathan Foss, der 20-jährige Däne ist seit 2023 bei Borussia.