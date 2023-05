Borussias Personalsituation Was gegen Bochum für eine Startelf mit Bensebaini und Netz spricht

Mit einem Infekt hatte im Verlauf der Trainingswoche auch Semir Telalovic zu kämpfen, doch der U23-Torjäger machte die Einheit am Donnerstag komplett mit. Sollte in der Zeit bis zum Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr, Sky) nichts mehr passieren, wird Farke in Marcus Thuram nur auf einen Spieler verzichten müssen. „Er absolviert noch seine Reha“, sagte Farke über den Franzosen, der in dieser Saison bislang 13 Treffer erzielt hat und nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen könnte.