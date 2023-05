Itakura fehlt Gladbach rotgesperrt Der Friedrich-Farke-Test gegen Bochum

Farke hatte zunächst Verständnis für Friedrichs Aktion geäußert, um dann zur sportlichen Breitseite auszuholen. „Wir müssen uns die Fakten angucken: Wir haben in zehn Spielen mit Friedrich in der Startformation 19 Gegentore bekommen. In den Spielen ohne ihn haben wir deutlich weniger bekommen“, sagte Farke. Gleichwohl sei Friedrich ein „wichtiger Spieler, meine Wertschätzung für ihn ist ungebrochen, Marvin ist jetzt in der Verantwortung, zu liefern“.