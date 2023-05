Verkauf von Jordan Beyer Verlust ist ein Teil des Gladbacher Wegs und eröffnet Chancen

Nun ist es offiziell: Jordan Beyer wechselt fix von Borussia zum FC Burnley und wird somit in der kommenden Saison in der englischen Premier League spielen. Gegen Manchester City, den FC Liverpool, den FC Chelsea, den FC Arsenal und und und. Für Beyer geht ein Traum in Erfüllung, keine Frage. Er hat sich das mit einer starken Saison verdient. Dass diese Spielzeit für ihn mit einer Meisterschaft in England und dem Wechsel in die derzeit beste Liga der Welt enden würde, damit hat er nicht gerechnet, als er während des Trainingslagers der Borussen am Tegernsee im vergangenen Sommer Kolumnist für unsere Redaktion war.