Gladbacher Jubiläen und Karriere-Marken Sommer hat Netzer und Herrmann hat Heynckes im Blick

Yann Sommer Borussias Stammtorwart der vergangenen achteinhalb Jahre könnte sich im Winter noch aus Gladbach verabschieden, da sein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Spielt der Schweizer aber zumindest noch das halbe Jahr bei Borussia, sollte er gleich in zwei Kategorien in die Top Ten der Gladbacher Vereinshistorie klettern. So fehlen Sommer noch zwölf Spiele, um Hans-Jörg Criens zu erreichen, der als Zehnter 347 Pflichtspiele in Meisterschaft, DFB-Pokal und Europapokal bestritt. Spielt Sommer (bislang 335 Spiele) alle verbleibenden 19 Partien der laufenden Saison, zieht er sogar noch mit Günter Netzer auf Rang neun gleich. Und in der Liste der Borussen mit den meisten Bundesligaspielen ist der Keeper aktuell ebenfalls Elfter, kann noch Achter werden und dabei neben Criens auch Jupp Heynckes und Michael Klinkert hinter sich lassen.