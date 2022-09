Borussias Flügelstürmer : Ngoumou und Borges Sanches mit speziellem Wechsel in Freiburg

Mönchengladbach Kurz vor Schluss beim 0:0 in Freiburg kam Yvandro Borges Sanches für Nathan Ngoumou in die Partie. Diese Auswechslung lieferte gleich zwei besondere Geschichten. Zudem dürften beide Flügelspieler gute Chancen haben, weitere Bewährungschancen in den kommenden Wochen zu bekommen.

So etwas kann schnell als Höchststrafe verstanden werden: Nathan Ngoumou musste im Spiel beim SC Freiburg in der 82. Minute den Platz verlassen – dabei war er selbst als Einwechselspieler in die Partie gekommen. Nach gut einer halben Stunde hatte der junge Franzose, Ende August vom FC Toulouse nach Gladbach gewechselt, den verletzten Florian Neuhaus (Teilriss des Kreuzbandes) ersetzt. Doch die spätere Auswechslung hatte keineswegs Leistungsgründe, wie Trainer Daniel Farke nach dem 0:0 von Freiburg betonte.

„Nathan hat bislang nur in der zweiten französischen Liga gespielt. Jetzt muss er gleich in der Bundesliga abliefern. Es war nicht geplant, ihn so zu früh zu bringen. Bei ihm haben dann etwas die Kräfte nachgelassen, deshalb haben wir ihn wieder rausgenommen. Ich war keinesfalls unzufrieden mit ihm“, sagte Farke zu seinem Flügelspieler, der nach seiner Einwechslung über die rechte Seite angriff, jedoch nur wenige nennenswerte Aktionen hatte.

Kurz nach der Pause setzte er sich mit einer Finte von seinem Gegenspieler ab und hatte einmal Platz, seinen anschließenden Pass ließ Marcus Thuram im Strafraum für Lars Stindl durch, doch Freiburgs aufmerksame Defensive konnte die Situation klären. Viel mehr konnte Ngoumou in seinen knapp 50 Minuten Einsatzzeit nicht beitragen, indes wurde er bei mindestens zwei aussichtsreichen Kontern von seinen neuen Mitspielern auch übersehen.

Es gibt also noch viel Steigerungspotenzial im Kombinationsspiel mit Ngoumou, der in den kommenden Wochen mit weiteren Bewährungschancen rechnen kann. Denn angesichts der Ausfälle von Alassane Plea und Florian Neuhaus ist die Personaldecke in der Offensive dünn. Das ist zugleich auch die Chance für den jungen Mann, der Ngoumou in Freiburg in den Schlussminuten ersetzte: Yvandro Borges Sanches.

So wurde die Auswechslung des Eingewechselten Ngoumou auch für den jungen Luxemburger zu etwas Besonderem – er feierte in den letzten zehn Minuten sein Bundesligadebüt. Den Einzug in die Top Ten der jüngsten Bundesligaspieler Borussias verpasste Borges Sanches dabei nur um knapp zwei Wochen. Mit seinen 18 Jahren und 110 Tagen, die er am Sonntag alt war, liegt er nun auf dem elften Rang der vereinsinternen Teenager-Liste – knapp hinter Wilfried Hannes und knapp vor Rainer Bonhof.

Auch Borges Sanches konnte im Spiel nach vorne nicht mehr viel bewegen, vier Ballaktionen, zwei Pässe und drei Zweikämpfe wurden für ihn noch gezählt. Mit 33,79 km/h erreichte er immerhin die Top-Geschwindigkeit aller Spieler auf dem Platz. Der Einsatz an sich dürfte dem luxemburgischen A-Nationalspieler (zwölf Einsätze) gezeigt haben, dass er in Anbetracht der aktuellen Personallage mit weiteren Chancen rechnen darf. Womöglich kann er sich den Job des Offensivjokers für die Außenbahn auch ein wenig teilen, für die Position kommen ansonsten aber auch noch Routinier Patrick Herrmann sowie der ebenfalls in Freiburg eingewechselte Hannes Wolf infrage.