2:0 gegen Bochum Gladbach entledigt sich auch theoretisch aller Sorgen

Für Weigl und sein Team ging es nach der guten ersten Halbzeit darum, leistungstechnisch stabil zu bleiben, was in der laufenden Spielzeit oft das Problem war. Bochum ging es nach der Pause aktiver an. Das schüchterte Borussia ein, die nun nicht mehr so konsequent nach vorn spielte nach Ballgewinnen. In der 59. Minute hatte Farkes Team Glück, als Philipp Hoffmann nur die Latte traf nach einem Gewusel im Strafraum, sein Nachschuss wurde abgeblockt.