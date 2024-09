Vogts würdigt Netzer zum 80. „Der Lange ist ein ganz Großer – als Fußballer und als Mensch“

Ich habe Günter Netzer kennengelernt in der Sportschule Wedau bei einem Lehrgang. Günter war schon damals eine große Persönlichkeit. Ich war beeindruckt, wie er mit seinen riesigen Füßen so feinfühlig mit dem Ball umgehen konnte. So ging es los – und wenn ich es genau überlege, hätte die Geschichte mit uns auch ganz anders laufen können. Denn wir wären ja beide fast bei Fortuna Düsseldorf gelandet.