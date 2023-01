Gladbach und die längsten Winterpausen Als Hallenturniere für Borussia im Winter Normalität waren

Sechs Wochen Training, mit einer kurzen Unterbrechung über Weihnachten, werden die Gladbacher hinter sich haben, wenn sie am 22. Januar auf Leverkusen treffen. Eines, das Krauss sehr gut aus früheren langen Winterpausen kannte, blieb Farke und seinem Team erspart: Hallenturniere. „Als Spieler habe ich es so hingenommen, es gehörte einfach dazu. Mit Rapid Wien haben wir einmal am Traditionsturnier in Berlin teilgenommen. Am Vor- und am Nachmittag haben wir draußen auf Schnee trainiert, am Abend haben wir in der Halle gespielt – und das Turnier gewonnen“, erzählt Krauss.