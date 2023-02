Berateragenturen Wer sich um die Verträge und Transfers der Borussia-Profis kümmert

Christoph Kramer ist einer von drei weiteren Gladbach-Profis, die mit der in München ansässigen Agentur „Roof“ arbeiten. Zahlreiche deutsche Nationalspieler, darunter Kai Havertz (70 Millionen Euro), Serge Gnabry (65 Millionen Euro), Marc-André ter Stegen (30 Millionen Euro) und David Raum (26 Millionen Euro) gehören zum Portfolio. „Roof“ ist im Jahr 2021 aus der Fusionierung von drei Berateragenturen entstanden und gehört in Deutschland zu den Top-Agenturen. „Rogon“, das vom in der Fußballbranche einflussreichen Geschäftsführer Roger Wittmann geleitet wird, vertritt übrigens keinen Borussen-Profi.