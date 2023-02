Transfergerüchte Von Borussia zu Borussia? Was Bensebaini und Dahoud eint

Fast 61 Millionen Euro hat der BVB schon an Transfergeldern an die Gladbacher überwiesen, im Fall Bensebainis würde nichts dazu kommen, er würde ablösefrei und „nur“ für ein Handgeld wechseln. Drei Spieler wechselten die Borussia in die andere Richtung. Zuvor kamen Jonas Hofmann (2016) und Matthias Ginter (2017), nun SC Freiburg, vom BVB nach Gladbach.