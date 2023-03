Borussias Offensive Wo nur Hertha und Schalke die Gladbacher noch unterbieten

In den vergangenen zweieinhalb Jahren war zumeist die mangelhafte Verteidigung eines des Hauptthemen bei Borussia. Zuletzt ist allerdings auch die eigene Produktivität in den Fokus gerückt – und das zurecht. Schließlich brachten die Gladbacher in den zehn Partien des Jahres 2023 nur zwölf Tore zustande. Und die Torchancen in den vergangenen drei Begegnungen (0:0 gegen Freiburg, 0:3 in Leipzig, 2:2 gegen Bremen) reichten allemal aus, um „vier bis fünf Punkte mehr“ zu holen, wie Trainer Daniel Farke anmerkte.