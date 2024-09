Nationalspieler mit 31 Stöger-Debüt bestätigt eine Beobachtung Seoanes

Für die Fütterung des Torhungrigen ist dann auch Stöger zuständig. Beim 2:3 gegen Leverkusen hat das geklappt, auch vor dem 1:0 in Bochum spielte Stöger den initiierenden Pass auf Flankengeber Franck Honorat. Und er zeigte nun in Österreichs Team, dass er vor Spielfreude strotzt. Die Borussen hoffen, dass Stöger am Samstag gegen den VfB Stuttgart (15.30 Uhr) da weitermacht. Stuttgart übrigens war auch an Kleindienst dran. Warum, das belegt er nun in Gladbach.