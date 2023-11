Borussias jüngster Spieler im Kader Bei Chiarodia zeigt sich Seoanes Fingerspitzengefühl

Mönchengladbach · Beim 3:3 in Freiburg traf Fabio Chiarodia in der letzten Minute statt des Balles den Gegenspieler. Es gab den Elfmeter, der Gladbach den Sieg kostete. Wie Trainer Gerardo Seoane darauf reagierte, was das über seinen Umgang mit jungen Spielern aussagt – und wer aktuell ein Leidtragender ist.

16.11.2023 , 06:12 Uhr

