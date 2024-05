Keine Konstanz und wirkungslose Wechsel Warum Seoane die Topform-Schwäche in den Griff bekommen muss

Bis zum Wochenende war Gerardo Seoane noch in Mönchengladbach, um sich mit seinem Trainerteam und der sportlichen Führung zur umfangreichen Saisonanalyse zu treffen. Schon kurz vor dem Saisonende hatte der Chefcoach skizziert, worauf es dabei ankommen werde: „Wir werden aus allem, was wir in der Saison mitgenommen haben, die wichtigen Punkte herauspicken und schauen, was wir besser machen können. Es geht nicht darum, nach Fehlern zu suchen, sondern Lösungen für die Zukunft zu finden, um nächste Saison schlagkräftig zu sein.“