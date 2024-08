Drittes Trikot ist da Gladbachs klassischer Dreiklang in der Kleiderfrage

Während viele Bundesligisten auf recht auffällige Farbkonstellationen setzen, halten es die Gladbacher extrem klassisch. „Ganz in Schwarz“ steht in der Vereinsgeschichte einerseits für die Prä-Fohlenelf-Ära, als die Gladbacher Hemden stets schwarz waren, bevor die Lilo Weisweiler, die Frau des Meistertrainers, den Gladbachs aus psychologischen Gründen weiße Trikots verordnete. Andererseits schafften die Borussen 1996 den großen 3:2-Sieg beim FC Arsenal, mithin den ersten Auswärtssieg in England, „dressed in Black“.