Klub gibt Tickets an BVB zurück Gladbach-Fans wundern sich über Ticket-Prozedere – das steckt dahinter

Grundsätzlich lässt sich allerdings festhalten, dass das Vorgehen des BVB ein Prozedere ist, das in der Bundesliga häufiger vorkommt. Auch Gladbach hat in der Vergangenheit Kontingente von Gastvereinen zurückgefordert, in der Regel laufen die Absprachen zwischen den Klubs reibungslos und basieren auch auf Erfahrungen aus den Vorjahren. Dies führt zum Beispiel dazu, dass Gladbach bei Heimspielen gegen Teams, die wenig Gästefans mitbringen, die Karten aus den Blöcken 6A und 7A in den eigenen Verkauf geben kann.