Brülls, Netzer, de Camargo und Co. Borussia-Tore für die Ewigkeit – Neue Ausstellung im Vereinsmuseum

„Die Menge tobt und das Stadion vergisst, dass es aus Beton ist, und löst sich vom Boden und geht in die Luft“, hat der Fußballdichter Eduardo Galeno in seinem wunderbaren Buch „Der Ball ist rund“ geschrieben. Jene, die 2011 dabei waren, als Igor de Camargo den Ball im Relegationsspiel zwischen Borussia und Bochum ins Tor bugsierte in der Nachspielzeit, wissen, was er meint. Und wohl auch die Augenzeugen von Günter Netzers 2:1-Siegtor im DFB-Pokalfinale von 1973 gegen den 1. FC Köln.