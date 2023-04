Es ging gegen Klub-Wechsler und DFL Ostereier und Pfiffe - die Aktionen der Fans beim Wolfsburg-Spiel

Die Fan-Aktion hatte indes nichts mit der Leistung des Teams zu tun, sondern war ein Protest gegen die Spielansetzungen der Deutschen Fußball-Liga (DFL), bei denen Gladbach oft an Sonntagen spielt und weniger als jeder andere Bundesligist zur Original-Bundesliga-Anstoßzeit samstags um 15.30 Uhr. In der Kurvenzeitschrift „Blockflöte“ erklärten die Gladbacher Ultras die Aktion. „Den heutigen Spieltag werden wir dazu nutzen, um ein deutliches Zeichen gegen diese unfaire Praxis und für längst überfällige Reformen der DFL zu setzen“, heißt es. Und dann: „Eure Spielansetzungen gehen uns auf die Eier.“ Was die Wahl der Wurfgegenstände erklärte.