„Nicht nur vom Resultat enttäuscht“ Gladbach verschläft beide Startphasen – Keine Angst vor Abstiegskampf

Bei der Handball-EM in Deutschland bekommt gerade wieder ein Millionenpublikum vor Augen geführt, wie eine Sportart mit Auszeiten funktioniert und welchen Effekt die regulären kleinen Pausen haben können. Zwölf Minuten waren gespielt zwischen Borussia und dem FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga, als Gladbach-Trainer Gerardo Seoane seine Spieler bei sich an der Seitenlinie versammeln konnte. Die Fans in der Nordkurve hatten ihm dieses dankbare Timeout verschafft, indem sie bei einem erneuten Protest gegen die Investorenentscheidung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) Schokomünzen auf den Rasen warfen.