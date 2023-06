Auftrag an Trainer und Sportdirektor Borussia benötigt mehr Breite im Kader trotz sinkender individueller Qualität

27 Spieler hat Trainer Daniel Farke in der vergangenen Bundesligasaison eingesetzt – seit der geglückten Relegationsrettung in der Spielzeit 2010/11 waren es nie mehr eingesetzte Profis in Gladbach. Dem gegenüber steht die Tatsache, dass Farke der Wenigwechsler der Liga war: Nur er kam unter den Trainern mit mehr als zehn Spielen auf der Bank im Schnitt auf nicht einmal vier Wechsel (3,91). Damit war Farke Nachfolger von Adi Hütter, der in der Vorsaison in Gladbach gar nur 3,47 Wechsel pro Partie vornahm.