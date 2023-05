Aufstellungs-Tipp So könnte Gladbachs Startelf gegen Dortmund aussehen

Manu Koné (defensives Mittelfeld)

Kehrte am Samstag wie Bensebaini zurück in die Startelf. Den Platz hat er auch gegen den BVB sicher, gegen den er im September 2021 sein Bundesliga-Debüt feierte. Dass Koné am Donnerstag vorsichtshalber mit dem Training pausierte, hinterließ bei Farke nur ein „kleines Fragezeichen“.