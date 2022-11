Marvin Friedrich (Innenverteidiger)

In der Mitte hat Farke keine Alternativen, weshalb Friedrich seinen Platz in der Innenverteidigung sicher hat. Aber: Ko Itakura hat in dieser Woche erstmals wieder am Mannschaftstraining teilgenommen, er könnte daher gegen den BVB im letzten Spiel vor der WM zurückkehren in den Kader – und im Laufe der Partie möglicherweise in die Innenverteidigung rücken.