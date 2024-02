Seoane ordnet Personalprobleme ein Der Umbau in Borussias Abwehr dürfte noch größer ausfallen

Nachdem der Versuch gescheitert ist, Pleas Prellung im linken Fuß mit Schmerzmitteln in den Griff zu bekommen, ist nun Ruhe angesagt. „Da gilt es abzuwarten, dass es komplett verheilt, weil der Knochen an einer Stelle ist, die du ständig belastest“, sagte Seoane. Auch nächste Woche rechnet er noch nicht mit Plea, dem Dan-Axel Zagadou vom VfB Stuttgart so folgenschwer auf den Fuß gefallen war. „Wir wissen alle, dass Lasso immer einen großen Einfluss hat bei uns in der Offensivabteilung, auch mit dem letzten und vorletzten Pass“, sagte Seoane.