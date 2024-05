Eindrücke vom Donnerstag Trainings-Rückkehrer Plea macht Borussia Hoffnung

Man sollte zurückhaltend umgehen mit Wetter-Metaphern. Aber niemand könnte behaupten, dass die Stimmung beim Borussia-Training am Donnerstag nicht zum Sonnenschein gepasst hätte. Gleich 21 Feldspieler übten vor rund 100 Fans, nachdem aus der Einheit doch eine öffentliche geworden war. Das war ein Feldspieler mehr als noch beim Start in die Woche am Dienstag.