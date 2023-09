Am Sonntag in Darmstadt So schlug sich Borussia zuletzt gegen die Aufsteiger

Mönchengladbach · Erstmals trifft Borussia in dieser Saison am Sonntag in Darmstadt auf einen Aufsteiger. Die schwachen Leistungen gegen vermeintlich Kleinere waren zuletzt ein Hauptgrund für das Verfehlen der Einstelligkeit. Aber waren auch die Spiele gegen die Aufsteiger ein Problem?

Mit einem Vorwurf wurden die Borussen in den vergangenen Jahren häufiger konfrontiert: Während sie gegen individuell stärker besetzte Mannschaften gerade zu Hause immer wieder starke Spiele boten, gab es gegen die vermeintlich Kleineren zu viele Enttäuschungen. Wenn Borussia der Underdog war, konnte sie überzeugen, war sie Favorit, schöpfte sie ihr Potenzial nicht aus – wohl ein Hauptgrund, dass es in den vergangen drei Jahren nicht mehr für einen Platz im internationalen Geschäft reichte. Hier geht es zur Bilderstrecke: So könnte Gladbachs Startelf in Darmstadt aussehen